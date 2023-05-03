【百勝9987】百勝中國首季淨利潤升1.9倍 派季息13美仙

百勝中國（09987）公布今年首季業績，截至3月31日止，錄得淨利潤2.89億元（美元，下同），升1.89倍，每股普通股盈利0.69元，派息0.13元。

大家樂發盈喜 料去年度多賺逾4倍 詳情請看【下一頁】

期內，百勝中國總收入29.17億元，升9.33%，經營利潤4.16億元，增長1.18倍。該公司期內系統銷售額按年增約17%，其中肯德基和必勝客均增加約17%，不計及外幣換算的影響，主要得益於同店銷售額增長，新門店的貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。

季內，百勝中國共淨新增233家門店，截至今年3月底，門店總數達13,180家。該公司對於2023目標保持不變，淨新增約1,100至1,300家新店，資本支出在7億至9億元之間。

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

百勝中國股價逆市造好，曾升見514.5元，創52周新高，至2時55分，報504元，飆4%，成交金額948萬元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機