  • 28°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百勝9987】百勝中國首季淨利潤升1.9倍 派季息13美仙

股樓投資 14:57 2023/05/03

分享：

分享：

百勝中國（09987）公布今年首季業績，截至3月31日止，錄得淨利潤2.89億元（美元，下同），升1.89倍，每股普通股盈利0.69元，派息0.13元。

大家樂發盈喜 料去年度多賺逾4倍 詳情請看【下一頁

期內，百勝中國總收入29.17億元，升9.33%，經營利潤4.16億元，增長1.18倍。該公司期內系統銷售額按年增約17%，其中肯德基和必勝客均增加約17%，不計及外幣換算的影響，主要得益於同店銷售額增長，新門店的貢獻，以及去年同期門店暫時停業的影響帶來的低基數效應。

季內，百勝中國共淨新增233家門店，截至今年3月底，門店總數達13,180家。該公司對於2023目標保持不變，淨新增約1,100至1,300家新店，資本支出在7億至9億元之間。

【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

百勝中國股價逆市造好，曾升見514.5元，創52周新高，至2時55分，報504元，飆4%，成交金額948萬元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 袁國守

百勝中國（09987） 港股

下一篇文章

【券商點睇】車險保費增速優於行業 中國財險市佔率逐月回升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla終轉軚 日加中美四國價格齊升 加價最高達290美元
Tesla終轉軚 日加中美四國價格齊升 加價最高達290美元
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
通車在即 中銀集團保險「港車北上」保單首日告捷
【賢行軼事@iM網欄】香港零售業的落後 從Foot Locker的再敗走反思
【賢行軼事@iM網欄】香港零售業的落後 從Foot Locker的再敗走反思
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【姜濤效應】 姜濤生日姜糖迫爆銅鑼灣 撐偶像如何同時刺激經濟？
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【裝修設計】為34校網買入何文田麗豪閣　業主豪擲200萬裝修　860呎單位變型格風
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款