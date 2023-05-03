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【Twitter收費】Twitter API豁免公共服務帳號收費　未詳細說明豁免準則

科技 16:03 2023/05/03

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多個政府或提供公共服務的帳號均沒有付費，並撤出計劃，Twitter昨（2日）宣布已認證的有關帳號通免費使用Twitter API服務。

社交平台Twitter已先後推出不同收費計劃，以獲取更多收入。平台早前就Twitter API收費，另推出不同等級的付費服務。由於多個政府或提供公共服務的帳號均沒有付費，並撤出計劃，Twitter昨（2日）宣布已認證的有關帳號通免費使用Twitter API服務。

Twitter發佈帖文指，公共服務為Twitter API其中一個最主要用途，故已認證的政府和公共服務帳號使用API發佈天氣警報、交通狀況更新和緊急通知，均不用付費。惟Twitter沒有明確定義「已認證」準則，不知帳號是否需要先獲得收費認證，或是否需要為旗下其他需要使用API的帳號進行收費認證。

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受收費API服務影響，紐約大都會運輸署（MTA）上周起暫停發佈巴士及鐵路提醒，更指Twitter不再是持續為乘客提供更新的可靠平台。豁免收費的消息傳出後，MTA發佈推文表示對決定感到高興，並重新評估往後提醒服務的平台選項。

責任編輯：歐朗欣

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