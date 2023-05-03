【俄烏戰爭】俄以安全為由 縮減勝利日慶祝規模

下周二（9日）為俄羅斯勝利紀念日，但俄羅斯最近幾周發生爆炸及火災等事件後，數個城市以安全為由，宣布將縮減今年的勝利日慶祝活動規模，包括會取消傳統形式的「不朽軍團」巡遊。

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每年5月9日均為俄羅斯勝利日，是為紀念前蘇聯於第二次世界大戰戰勝納粹德軍。

勝利日最經典的慶祝活動為「不朽軍團」巡遊（Immortal Regiment），届時全國各地的人都會手持曾參與二戰的親屬照片巡遊。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）去年也手持父親穿著軍服的照片，帶領巡遊隊伍穿過莫斯科紅場。

不過國會議員楚納耶娃（Yelena Tsunayeva）上月宣布處於安全原因，將取消傳統形式的「不朽軍團」巡遊，改以另一種形式紀念曾於二戰作戰的先烈。

她建議民眾如有意紀念曾於二戰作戰的親屬，可將他們的照片放在車窗上、印在衣服上或轉成社交平台頭像。

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外媒引述評論員指，俄羅斯當局或憂慮如不取消巡遊，民眾可能會帶著在烏克蘭戰爭喪生者的肖像，或影響國内士氣。

與此同時，普京在紅場舉行的閱兵儀式也將禁止公眾到場參觀。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯安全部門正努力確保閱兵儀式安全，防止當日爆發恐怖襲擊。

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責任編輯：鄭錦玲