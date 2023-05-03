  • 28°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳門博彩】濠賭股午後回調加劇、美高梅跌逾一成　勞動節日均訪客恢復至疫前6成

股市 14:22 2023/05/03

分享：

分享：

【澳門博彩】濠賭股午後回調加劇、美高梅跌逾一成　勞動節日均訪客恢復至疫情6成

澳門博彩股午後跌幅擴大，年初至今升幅最多的美高梅中國 （02282） 回調幅度最為明顯，最新跌11%，暫報9.61元，成交逾3億元。美高梅中國年內股價仍累升11.7%，較恒指累跌2.6%為佳。

其他濠賭股方面，新濠國際 （00200） 跌9%，澳博控股 （00880） 跌6%，金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 跌5%，銀河娛樂 （00027） 現跌2.6%。

據澳門治安警察局最新數據，5月2日入境澳門的旅客量為84,740人次，從4月29日至5月2日期間，4日累計有438,700旅客入境澳門，日均約109,700人次，較2019年勞動節假期日均入境旅客量177,000人次，尚低約4成。

相關文章：

【濠賭股】美高梅中國首季經調整物業EBITDA轉賺1.7億美元　收益按年大增1.3倍

【鄭志恒持股】澳門工程股恆宇集團復牌反彈兩成後曾倒跌　控股股東5分1持股遭斬倉　昨暴瀉近九成

編輯：麥德銘

港股 澳門 博彩 美高梅中國（02282） 澳博控股（00880） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 金沙中國有限公司（01928） 永利澳門（01128）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【國際油價】油價急跌拖累「三桶油」齊挫逾3%　大摩下調第3季布油價格預測

下一篇文章

【TSLA】Tesla美國重新開放預訂Model 3長續航版　去年8月至今累減18%成搶手貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】ATM跌2至3%　濠賭股挫、美高梅跌逾一成　恒指午後續跌逾300點（不斷更新）
【港股市況】ATM跌2至3%　濠賭股挫、美高梅跌逾一成　恒指午後續跌逾300點（不斷更新）
【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？
【美國加息】儲局再加息0.25厘後暫停成為共識　幾時開始掉頭減息？
【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%
【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%
【HSBC滙豐】滙豐尾市發力升逾4%　首季派息10美仙勝預期、宣布回購最多20億美元
【HSBC滙豐】滙豐尾市發力升逾4%　首季派息10美仙勝預期、宣布回購最多20億美元
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升43點、納指期貨微升4點（不斷更新）
【美股期貨】議息結果公布前　道指期貨升43點、納指期貨微升4點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市212點　阿里美股低港3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市212點　阿里美股低港3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款