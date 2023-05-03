【澳門博彩】濠賭股午後回調加劇、美高梅跌逾一成　勞動節日均訪客恢復至疫前6成

▲ 【澳門博彩】濠賭股午後回調加劇、美高梅跌逾一成 勞動節日均訪客恢復至疫情6成

澳門博彩股午後跌幅擴大，年初至今升幅最多的美高梅中國 （02282） 回調幅度最為明顯，最新跌11%，暫報9.61元，成交逾3億元。美高梅中國年內股價仍累升11.7%，較恒指累跌2.6%為佳。

其他濠賭股方面，新濠國際 （00200） 跌9%，澳博控股 （00880） 跌6%，金沙中國 （01928） 、永利澳門 （01128） 跌5%，銀河娛樂 （00027） 現跌2.6%。

據澳門治安警察局最新數據，5月2日入境澳門的旅客量為84,740人次，從4月29日至5月2日期間，4日累計有438,700旅客入境澳門，日均約109,700人次，較2019年勞動節假期日均入境旅客量177,000人次，尚低約4成。

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編輯：麥德銘