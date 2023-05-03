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【TSLA】Tesla美國重新開放預訂Model 3長續航版　售價較去年8月便宜逾18%

股市 14:05 2023/05/03

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【TSLA】Tesla美國重新開放預訂Model 3長續航版　售價較去年8月便宜逾18%

Tesla（美：TSLA）官網顯示，美國重新開放Model 3長續航版的預訂，此車去年8月曾因交貨積壓而暫時停止接單。

目前，入門級Model 3的長續航版售價為47,240美元，比去年8月Tesla停止在美國和加拿大接受訂單時的售價57,990美元低了約18.5%。入門級Model 3 的長續航版單次充電續航里程超過325英里（523公里）。

據該網站稱，Tesla預計將於6月恢復長續航版Model 3的交付。然而，該網站顯示，它仍不接受加拿大的訂單。

公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）當時在Twitter上回應用戶關於停止預訂時表示，「等候名單太長了。將在我們提高產量時再次啟用」。

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編輯：姚卓然

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