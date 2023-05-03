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【撤出俄國】Tinder向俄羅斯說不　稱要維護人權

商業 14:04 2023/05/03

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烏克蘭戰爭爆發1年多後，約會應用程式Tinder和Hinge宣布停止在俄羅斯營運。Match Group周二（2日）表示，旗下品牌現正在限制當地使用，並會於6月30日之前完全撤出俄羅斯市場，集團補充指他們「致力於維護人權」。

【皇室經濟】查理斯加冕禮將至　為企業帶來巨額收入

自普京（Vladimir Putin）入侵烏克蘭後，許多企業（主要是西方公司）宣布暫停在俄羅斯的商業活動，甚至完全撤出該國，當中包括麥當勞、可口可樂、星巴克和喜力等等。Tinder的競爭對手Bumble表示，已於去年3月停止了在俄羅斯和白俄羅斯的業務。

上星期，法國飲料巨頭Pernod Ricard亦表示，正在努力尋找方法停止向俄羅斯出口產品，當中包括Beefeater氈酒和Jameson威士忌，此前品牌曾承認會再次出口。

繼續營運將「相當難看」

道德評級機構（Moral Rating Agency）一直呼籲西方公司離開俄羅斯，其創辦人Mark Dixon表示不相信Match Group是為了維護人權而撤離：「去年發生了甚麼變化，讓他們現在突然醒悟過來？普京自發動戰事以來，一直在無情地攻擊烏克蘭。」他說，Tinder在約會動作的速度很快，但在道德動作上卻很慢，「集團應該明天就關掉它。」

Match Group股東Friends Fiduciary Corp執行董事Jeff Perkins稱，當一個國家元首被國際刑事法庭起訴，品牌若在當地繼續營運將「相當難看」。國際刑事法庭早前以涉嫌在烏克蘭犯有戰爭罪行為由，對俄羅斯總統普京發出逮捕令。

【AI講數】Walmart運用AI與供應商議價　75%受訪供應商感到滿意

責任編輯：歐陽佩

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