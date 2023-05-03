▲ 【業績｜航空】漢莎航空首季虧損收窄20% 貴機票助攻、料次季EBIT超越疫情前

德國主要航空公司巨頭漢莎航空（Lufthansa）公布，今年首季虧損4.67億歐元，折合約40.41億港元，按年收窄20%；季度營業額70.2億歐元，按年增加40%。雖然首季業績尚未扭虧，漢莎航空表示，按目前機票預訂情況、乘客收益率情況，有信心第二季息稅前盈利（EBIT）可超越2019年同期表現。

參考以往公告，漢莎航空2019年第二季EBIT為7.54億歐元，而公司今年首季經調整EBIT尚在虧損2.73億歐元，但按年收窄逾一半。

收益率較2019年同期高出25%

漢莎航空表示，今年首季營運近18.6萬班航班班次，按年增37%、較2019年同期少29.8%，全季載客2164.3萬人次，按年增64%、較2019年同期少26.4%。

漢莎航空稱，客運部門運力首季已恢復至2019年疫情前的75%，預計今季可達至疫情前82%，全年達85%至90%。因應反映機票價格的收益率較疫情前高25%，料本季EBIT表現已可超越疫情前。

單計今年首季，漢莎航空乘容收益率較疫情前高19%，反映公司在機票定價能力提高、載容率高企等利好。

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記者：宋佩恩

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