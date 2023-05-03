疫情時期畢業生溝通技巧不足 兩大會計師行稱需額外培訓

新冠疫情期間一眾學生留在家中網上學習，四大國際會計師行的其中2間發現，大部分學習在封城期間遙距完成新入職員工，在溝通和團隊合作方面出現困難。英國羅兵咸永道（PwC）和德勤（Deloitte）會計師所均稱，正為年輕的新入職員工提供額外溝通培訓。

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兩間會計師行表示，疫情期間大家缺乏面對面匯報，和參加實體會議等的技能培訓，公司現時正額外提供。PwC表示，公司已增加對初級員工的輔導，包括允許以借調形式讓高級經理作全面輔導。PwC更會，部分初步試驗反饋非常積極，公司計劃進一步推廣。

PwC英國人事總監Ian Elliott表示，明白學生受疫情影響，對團隊合作等領域工作變得不太自信，但他們或在其他領域變得更加出色，如更能獨立完成工作等。近期入職的員工亦曾向公司反映，希望獲得更多支持。

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德勤英國管理合夥人Jackie Henry亦指，留意到愈來愈多年輕員工，因壓力而選擇延遲專業考試時間。公司已經已引入一項新入職培訓，內容包括演講和建立專業人士人脈網絡等。他承認，僱主提供基本專業和工作技能的培訓，情況在前幾年並未出現。

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責任編輯：李俊儀