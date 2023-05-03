  • 28°C
香港時間 : 2023503日 (週三) 15:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情時期畢業生溝通技巧不足 兩大會計師行稱需額外培訓

環球社會熱點 14:47 2023/05/03

分享：

分享：

新冠疫情期間一眾學生留在家中網上學習，四大國際會計師行的其中2間發現，大部分學習在封城期間遙距完成新入職員工，在溝通和團隊合作方面出現困難。英國羅兵咸永道（PwC）和德勤（Deloitte）會計師所均稱，正為年輕的新入職員工提供額外溝通培訓。

英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語 【下一頁】

兩間會計師行表示，疫情期間大家缺乏面對面匯報，和參加實體會議等的技能培訓，公司現時正額外提供。PwC表示，公司已增加對初級員工的輔導，包括允許以借調形式讓高級經理作全面輔導。PwC更會，部分初步試驗反饋非常積極，公司計劃進一步推廣。

PwC英國人事總監Ian Elliott表示，明白學生受疫情影響，對團隊合作等領域工作變得不太自信，但他們或在其他領域變得更加出色，如更能獨立完成工作等。近期入職的員工亦曾向公司反映，希望獲得更多支持。

前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」 【下一頁】

德勤英國管理合夥人Jackie Henry亦指，留意到愈來愈多年輕員工，因壓力而選擇延遲專業考試時間。公司已經已引入一項新入職培訓，內容包括演講和建立專業人士人脈網絡等。他承認，僱主提供基本專業和工作技能的培訓，情況在前幾年並未出現。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
2023/05/02
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」
2023/04/28
前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」
外國老闆禁辦公室內交友 網民狠批「有病」
2023/04/26
外國老闆禁辦公室內交友 網民狠批「有病」
高盛內部派性別代詞指引 員工指控虛偽
2023/04/14
高盛內部派性別代詞指引 員工指控虛偽
澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年
2023/04/14
澳洲銀行推6周有薪「性別肯定假」 無薪假長達1年

你可能感興趣

英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
09:05 2023/05/02
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」
11:58 2023/04/28
前員工控Salt Bae扣小費兼歧視 培養「超級男性工作文化」
外國老闆禁辦公室內交友 網民狠批「有病」
09:05 2023/04/26
外國老闆禁辦公室內交友 網民狠批「有病」
職場文化 疫情 會計師行 羅兵咸永道 德勤 網上學習 英國 會計

下一篇文章

【俄烏戰爭】克里米亞再有燃料庫爆炸 烏軍募4萬新兵備戰反攻（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美12歲男童穿「只有兩種性別」T恤 慘遭學校趕出課室
美12歲男童穿「只有兩種性別」T恤 慘遭學校趕出課室
【俄烏戰爭】克里米亞再有燃料庫爆炸 烏軍募4萬新兵備戰反攻（持續更新）
【俄烏戰爭】克里米亞再有燃料庫爆炸 烏軍募4萬新兵備戰反攻（持續更新）
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
歐洲哪國護士最高薪？最多差近10倍 英國僅排第10位
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
英國Google發指引 禁員工用「You Guys」等日常用語
愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
愛爾蘭輪椅男被迫爬落機 瑞典機場升降機要等1小時
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
英兩女KOL「有眼不識泰山」 街頭訪問認唔出眼前明星
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款