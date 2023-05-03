▲ 【芯片大戰】美國半導體行業協會：尋求准入中國市場 冀白宮釐清規則

美國半導體行業協會執行長John Neuffer表示，雖然拜登政府因為國家安全顧慮加強對中國科技圍堵，但美國半導體公司希望政府准許它們進入中國市場，因中國是其最大的市場，並直言政府需要制定明確的規則。

拜登政府正在準備根據《芯片與科學法案》向希望在美國建立半導體工廠的芯片公司招標，並且有關這些公司可以在中國進行何種投資的規定也將擬議。Neuffer在接受彭博新聞社採訪時指，「這應該由政府決定什麼是國家安全優先事項，這不是我們的事。我們是要確保政府在採取措施保障國家安全時，了解清楚這會產生的商業影響。」



Neuffer指，他樂觀地認為拜登政府會以務實的態度應對，確保芯片計劃成功並且相關企業能夠獲得資金。美國半導體行業協會副總裁JimmyGoodrich表示，該行業只是希望有明確的規則，對於甚麼是國家安全問題，政府應該有明確的定義，並且透明和可預測，「坦白說，兩屆政府在涉及國家安全和貿易限制時，我們有點像坐過山車。」



他又提到，對於試圖制定五年規劃的半導體企業來說，不知道未來六個月事態將如何變遷，會帶來很多不確定性和挑戰。

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編輯：姚卓然