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美男星太太結婚18年後入稟離婚 爭3子女撫養權

環球社會熱點 13:26 2023/05/03

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美國男星Kevin Costner和第二任太太Christine Baumgartner已結婚18年，女方周一（1日）入稟申請離婚，稱雙方之間有不可調和的分歧。兩人育有3名子女，未來或將共同撫養。Kevin Costner表示，對太太的決定感到非常難過。

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現年68歲的Kevin Costner和太太育有3個子女，分別為現年15歲的Cayden、現年14歲的Hayes和現年12歲的Grace。Kevin Costner周二（2日）已提交回應，指正尋求子女的共同監護權。

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Kevin Costner和任職模特兼時裝設計師的Christine Baumgartner於2000年開始拍拖，並於2004年結婚。Kevin Costner發表聲明形容，顯示情況他無法控制，導致他必須參加離婚訴訟，對情況感到非常難過。他同時呼籲外界在現時困難的時刻，尊重家人隱私。

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據報現年49歲的Christine Baumgartner並未要求獲得配偶贍養費，但Kevin Costner律師則指，贍養費會根兩人婚前協議安排。

Kevin Costner於1978年時曾與美國模特兼演員Cindy Silva結婚，但已於1997年離婚。兩人共同育有3名子女，分別為現時39歲女兒Annie、36歲女兒Lily以及35歲兒子Joe。他亦和前女友Bridget Rooney育有一子，名為Liam。

Kevin Costner在90年代紅極一時，代表作包括《與狼共舞》、《俠盜王子羅賓漢》以及《護花傾情》等，2008年時曾為美國前總統奧巴馬（Barack Obama）助選。

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責任編輯：李俊儀

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