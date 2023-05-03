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德州中學生校内互毆 助理校長勸交反遭打至失語（有片）

環球社會熱點 13:00 2023/05/03

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美國德州休斯敦一間中學有兩名學生於校内互毆，該校助理校長上前調停卻反遭學生圍毆。助理校長頭部劇痛，一度出現失語的情況，校區其後已處分涉事學生。

英男持刀涉向白金漢宮投擲子彈被捕 警方排除恐怖襲擊 【下一頁】

涉事中學名為Westfield High School，上周四（4月27日）有兩名中三學生在校園走廊内打架。有其他學生在旁尖叫起哄，很多學生用手提電話拍攝兩人互毆的場面，甚至有名女生在兩人出重拳狂毆對方時，興奮地跳起來。

其後有名身穿粉色西裝外套的女子衝入現場，試圖阻止兩名學生打鬥。但當旁觀者試圖上前揮拳相向時，她就嘗試掩護自己。

片段顯示有在場學生將女子推倒在地，然後有人大聲用粗言穢語辱駡女子，要求在場其他學生攻擊她。

美媒引述教職員指，當時有三至四名學生跳到女子身上，將她按在地上並踢她，扯她的頭髮。

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穿著粉色西裝外套的女子為學校助理校長，因頭部劇痛送院治療，起初一度無法説話。她其後再接受腦部掃描，當晚已經出院。

中學所在校區的發言人指，校區正全面調查所有涉案學生，已經確定向部分學生作出紀律處分。

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責任編輯：鄭錦玲

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