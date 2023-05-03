紐約加州兩年度稅收減逾7000億 大批高收入人群外移

美國國稅局（Internal Revenue Service，IRS）最新數據顯示，紐約州及加州在疫情最嚴重期間的兩個財政年度中，受大量高收入人口移居他州影響，稅收大幅減少約920億美元（約7,221.9億港元）。

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IRS數據指出，紐約州2021財政年度調整後稅收為減少250億美元（約1,962.5億港元），比2020年度增加50億美元跌幅。加州在相同兩個財政年度分別錄得290億（約2,276.5億港元）及180億美元稅收減少。

數據反映疫情期間，兩州高收入人士外移至其他低稅收州分的情況加劇。加州及紐約單在2021年稅收減幅比疫情前﹑2019年的跌幅多超過3倍。

專家估計，高稅收州分人口外移速度會在疫情後放緩，但受制於遙距工作模式盛行及「太陽帶」（Sun Belts）州分白領工作增加，高稅收州的高收入人口遷出數量相信會繼續增加。

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與紐約及加州相比，佛羅里達州成為最大贏家。2021年度當地家庭數量錄12.8萬戶增長，為佛州帶來390億美元稅收（約3,061.4億港元）。

據IRS數據，2021年度近3分1佛州稅收﹑約100億美元來自紐約州移居而至人口。加州﹑伊利諾伊州及新澤西州的移入人口同年度亦為佛州稅收，貢獻40億美元。

遷入人口增加帶動佛州經濟，勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）最新報告指自1982年有紀錄以來，首次出現佛州就業職位超過紐約州。

德州亦是另一大贏家，2021年度稅收增加110億美元，增幅主要來自加州遷入人口。其他獲益州分包括內華達﹑北卡羅萊納及亞利桑那州等，合計增加約140億美元稅收。

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責任編輯：吳漢培