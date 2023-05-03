中銀香港全力支持「2023 香港植樹日」 逾 2,000 人一同綠化香港 

▲ 香港特別行政區行政長官李家超(右四)、中聯辦主任鄭雁雄(右三)、駐港國安公署副署長李江舟(左三)、外交部駐港公署特派員劉光源(右二)、解放軍駐港部隊政治委員賴如鑫(左二)、中銀香港總裁孫煜(左一)、香港植樹日籌備委員會主席戴德豐(左四)與香港植樹日執行委員會主席李宗德(右一)為香港植樹日主持澆花儀式。

為集合香港社會力量投入植樹活動，由中國銀行（香港）（「中銀香港」）全力支持，羣力資源中心成員機構之一「綠的歡欣」主辦的「2023 香港植樹日」於今天在元朗大棠（大樹下西路）舉行，超過 2,100 市民一同綠化香港。活動的主禮嘉賓為香港特別行政區行政長官李家超、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄、駐港國安公署副署長李江舟、中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源、中國人民解放軍駐港部隊政治委員賴如鑫、中銀香港副董事長兼總裁孫煜，以及香港植樹日籌備委員會主席戴德豐。

▲ 香港植樹日主禮嘉賓香港特別行政區行政長官李家超(右四)、中聯辦主任鄭雁雄(右三)、駐港國安公署副署長李江舟(左三)、外交部駐港公署特派員劉光源(右二)、解放軍駐港部隊政治委員賴如鑫(左二)、中銀香港總裁孫煜(左一)、香港植樹日籌備委員會主席戴德豐(左四)與香港植樹日執行委員會主席李宗德(右一)種植紀念樹。

香港特別行政區行政長官李家超致辭時表示：「一年一度的植樹日曾經因疫情停辦三年。現在，香港全面復常，和內地全面通關，與世界全面接軌，全速發展經濟，改善民生。今日，我們一齊培育更綠化的郊野，也一起建設更美好的未來。今日我們同心合力植樹，象徵共同創造未來。就讓我們團結一致，共同承傳和推廣這股創造未來的精神。」

香港植樹日籌備委員會主席戴德豐致辭時表示：「全球變暖是全球各國共同課題，而重新造林是『最簡單、最實惠、且能大規模運作』的解決方案。本世紀以來，全球新增綠化面積約四分之一來自中國，國家為全球應對氣候變化作出了巨大貢獻。感謝今天參與活動的嘉賓、市民和植樹義工，大家以身作則，讓廣大的市民明白愛護環境、綠化香港的重要。」

▲ 中聯辦秘書長王松苗(中)、中銀香港總裁孫煜(右一)與香港植樹日執行委員會主席李宗德(右一)一同栽種本地樹種嶺南山竹子。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示：「在我國進入實現生態環境改善由量變到質變的關鍵時期，植樹造林的意義不僅是生態保護和綠化家園，更是推動綠色可持續發展、參與全球環境和氣候治理的重要舉措。中國銀行在港服務已經 106年，我們常說『根植香港、服務香港』，今天中銀香港的200 名義工與其他參加者一起用雙手栽 種樹苗，用愛心來澆灌，就是對『根植香港』一詞的最貼切、最生動注解。」

▲ 中銀香港總裁孫煜(前排左三)、中銀香港顧問陳振英(第二排左二)、中銀香港總法律顧問簡慧敏(前排左二)與中銀香港200名義工身體力行參與香港植樹日攜手綠化香港。

香港植樹日活動在疫情期間暫停了三年，今年恢復舉辦，大會再次得到解放軍駐港部隊大力支持，派出 900名解放軍參與植樹，協助綠化香港。參與植樹活動的團體還包括中聯辦、外交部、中銀香港、和富社會企業、香港青少年軍事夏令營、香港房屋協會、香港房屋委員會、元朗民政事務處、香港電台、香港新界地區事務顧問協會及新界區中學生等。

為提升郊野公園林地的生態價值及增加生物多樣性，漁護署透過植林優化計劃，將外來樹木品種逐漸取代為本地品種。今次活動共栽種 8,000 棵樹苗，品種包括華潤楠、木荷、梭羅樹、石斑木、小果鐵冬青、樟、楓香、楊梅、山烏柏、九節及嶺 山竹子，市民可透過親身種植樹苗，身體力行支持愛護大自然及保護林木。相信經過大家共同努力，傳播環保植樹意識，美化香江，並透過活動提醒市民小心火種，避免引起山火。

本著「美化香港、樹木樹人」的宗旨，香港植樹日發起人董趙洪娉女士帶領籌備 委員會自 1998 年初開始舉辦植樹日活動，至今已成為香港全民環保的標誌性活動。籌委會得到漁農自然護理署的協助，挑選合適場地進行植樹活動，將綠化香港的環保訊息帶給全港市民，獲得全港各界市民及解放軍駐港部隊熱烈支持響應，攜手推動可持續發展。

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(特約)