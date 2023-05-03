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【券商點睇】車險保費增速優於行業 中國財險市佔率逐月回升

股樓投資 11:59 2023/05/03

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開源證券表示，中國財險（02328）首季業績，優於此前預期，預計主要因公允價值正向波動貢獻。期內，公司承保綜合成本率95.7%，按年下降0.9個百分點，進一步有所優化。公司為財險行業龍頭，首季的市場份額35.9%，保持行業第一，公司車險承保利潤釋放穩定，非車險有望承保端有望改善，當前股價對應2023至2025年預測市盈率僅為6.1倍、5.1倍及4.8倍，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

期內，中國財險的財險保費收入按年升10.2%，其中車險上升6.5%，意外傷害及健康險增加9.8%，農險上升23.2%，責任險增長4.1%，企財險增加4.7%，信用保障險上升26.7%，貨運險增長1.4%，其他險種上升38.2%。公司自2022年11月以來市佔率逐月回升，首季公司財險市倍率35.9%，車險市佔率32.6%，龍頭地位穩固，數據、定價、服務優勢明顯，COR有望持續領先行業平均水平，承保端利潤有望持續釋放。

【延伸閱讀】大行報告：滙豐研究上調兩隻賭股收入預測 首選仍然是金沙中國，請按【見下頁

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另一方面，中國財險車險保費增速優於行業，關注乘用車銷量情況判斷拐點。中汽協披露，3月乘用車銷量按年升8.2%，增速較2月放緩2.7個百分點，前3月累計銷量按年減少7.3%，預計受車輛保全度提升帶動，首季行業機動車輛險按年上升6.2%，公司領先行業增速0.3個百分點。展望看，上海車展於4月27日閉幕，共接待海內外觀眾90.6萬人，加上部分地區降價促銷及刺激政策，乘用車銷量有望拉動車險保費增長，後續仍需持續關注乘用車銷量情況。

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責任編輯：林衛

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