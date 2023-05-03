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【國情點睇】不動產統一登記不意味徵房產稅 官媒：鞏固樓市企穩回升勢頭

股樓投資 11:57 2023/05/03

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國內《經濟日報》發表文章，題為「鞏固房地產市場企穩回升勢頭」。文中指出，今年第一季，中國房地產市場各方信心加快恢復，出現積極變化，交易活躍性上升，多項指標與去年第四季相比出現邊際好轉，表明了穩經濟大盤，穩定房地產政策逐漸顯效。因此，應進一步保持房地產調控政策的穩定性和延續性，並因城施策繼續優化相關舉措。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

當提及，全面實現不動產統一登記，被人視為準備徵收房地產稅的信號。文章認為，不動產統一登記並不意味與房地產稅開始徵收有必然聯系。財政部曾表示，房地產稅改革試點依照全國人大常委會的授權進行，一些城市開展了調查摸底和初步研究，但綜合考慮各方面的情況，今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件。房地產稅改革試點是否推進，仍須綜合考慮各方面的情況。

【延伸閱讀】聯通季績： 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%，請按【見下頁

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同時，文章又稱要防止中國房地產市場出現大起大落的復甦。「對於絕大多數城市而言，當前首要任務是企穩，把有些冷的市場焐熱。而對於一綫等熱點城市而言，有關政策的調整則需謹慎決策，在有過熱苗頭時政策需及時轉向。」其中，一綫等熱點城市的政策調整需慎之又慎，一旦放鬆會不會讓市場重回過熱狀態，需要政策製定者根據市場情況細致衡量。

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責任編輯：林衛

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