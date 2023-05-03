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【券商點睇】自營業務拉升整體業績 中金靠財富管理取勝

股樓投資 11:52 2023/05/03

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據東吳證券報告，中金公司（03908）自營收入表現亮眼。上證指數、滬深 300指數於第一季漲幅分別為5.9%及4.6%， 市場情緒高漲推動公司投資收益按年上升141%，拉動自營收入增加143%， 自營業務成為公司業績的主要支撐點。期內，基金市場整體贖回情緒較強，新發基金份額按年下滑41%； 公司資管業務收入下降6.3%，預計資管業務收入下滑，主要因業務規模下降， 業績報酬降低。

【同場加映】溫股知新：走勢未明朗 買貨勿太狼

溫股知新
【溫股知新】走勢未明朗 買貨勿太狼

然而，中金的做市交易和財富管理並駕齊驅，拓寬利潤增量空間。該行指出，4月中金的上市證券做市交易業務已獲證監會批准，該項業務的推進能夠為公司帶來資本中介費和交易所的流動性佣金兩部分收入， 帶來增量利潤空間。去年，中金財富管理業務於新加坡開啟業務新航綫，邁出國際化重要一步。 

【延伸閱讀】恒指目標： 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題，請按【見下頁

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隨着資本市場改革與注冊制全面推行，中金投行業務和財富管理步入良好發展。同時，未來資本的注入將全面加速公司各業務發展，未來發展前景廣闊。 東吳證券維持對公司的盈利預測，當前市值對應 2023至2025年預測市帳率為0.62倍、0.55倍和0.49 倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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港股 市帳率 買入 中金公司（03908） 中國

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