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【抖音TikTok挑戰】美國派AirTag　對抗TikTok偷車挑戰

科技 12:43 2023/05/03

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短影片平台的洗腦式影片，15秒短片挑戰於抖音TikTok等平台上愈來愈流行，惟不同挑戰法規及道德底線的短片挑戰類型如「偷車大挑戰」亦陸續出現。為了對抗日漸囂張的偷竊風氣，美國紐約市警方近日表示利用AirTag將盗賊繩之於法，作為新對策。

近日有抖音TikTok挑戰瞄準車廠輕忽便宜車款防竊機制，發起Kia Challenge、Kia Boyz 、Hyundai Challenge等「偷車大挑戰」。此後追隨抖音TikTok挑戰進行犯罪行為的用戶持續增長，導致車輛竊盜問題愈趨嚴重。

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Kia（起亞汽車）及Hyundai（現代汽車）這兩大韓系車廠甚至因此召回多個相關車款應對在美國的偷車惡搞問題，總數超過800萬輛。

於是美國紐約市長特別召開記者會，宣告紐約警方將利用科技來對抗TikTok偷車大挑戰。由非牟利組織捐獻，將提供多達500個蘋果AirTag裝置予紐約居民。

紐約警方也在Twitter發布了安裝AirTag須知，以及透過影片展示如何利用該藍牙尋物追蹤器將盗賊繩之於法。

責任編輯：張寶燕

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