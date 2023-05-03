【港澳通關】五一11萬旅客入境澳門　澳旅局延長優惠續谷客

剛過去的五一長周末假期，澳門旅遊景點又再出現「大塞人」情況。連續兩日（4月30及5月1日）入境旅客的人數突破疫後單日紀錄。澳門治安警公布，五一當日入境澳門旅客約11萬人次。

【港澳通關】港人掛念澳門美食 假期紛「過大海」

隨著港澳通關，今年澳門入境旅客大幅反彈，2023年1月訪澳旅客人次按月大幅上升259.0%至139.8萬人次，較2022年同期上升101.3%，當中香港的上升幅度按年上升了704.3%，約為35.7萬人；2月訪澳旅客人次按月上升14.0%至159.4 萬人次，較去年同期上升143.1%，當中香港的上升幅度按年上升了926%，約為88萬人；3月香港入境旅客約62萬，較去年同期上升1077.2%，為澳門第二大客源地。

為進一步刺激香港居民遊澳意慾，澳門旅遊局現正推出港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠（延長至6月底），有剛完成澳門之旅的港人表示，澳門現在人山人海，全部食肆都要排隊1小時才能入座。

英記餅家趁機優化設備

澳門英記餅家總經理曾菁菁（Ivy）表示，3年疫情澳門基本上都沒有遊客，令英記生意下跌，幾間分店都需要閉店或限時開店，「我們是休閒餅食，不是日常必需品，較難以吸引本地人消費。」但有危就有機，英記在疫情期間拓展了綫上生意及研發新品如健康餅食等，並同時優化了廠房設備以迎接通關後的商機。

▲ 澳門英記餅家總經理曾菁菁

Ivy稱，第一季度澳門經濟整體有增長，並以一連串的車船優惠來配合港澳通關，她預期今年生意定會有所增長，「期望今年能達到2018年的20%生意額。」未來英記除會繼續做好實體店，還會拓展海外市場及強化線上平台的營運。

銀飾店五一生意上升

MJade Macao位於新馬路老巷，主要出售有澳門特色的銀飾，品牌主理人Nat說：「店舖於2021年疫情期間開業，當時以為疫情快將完結」，她表示首年生意尚可，「當時政府有很多支援，大家的心情還可以，看見喜歡就買，生意額5成來自本地人，5成來自遊客。」翌年明顯看到大家的消費開始謹慎，再三考量才作購買決定。

▲ MJade Macao位於新馬路老巷，主要出售有澳門特色的銀飾。

幸好，因為MJade剛巧在拓展業務，增加銷售點至10個，所以銷售額幸運地上升了20至30%。此外，五一頭兩天的生意不俗，平均單價380澳門元。

▲ MJade Macao品牌主理人Nat

【母親節2023】疫後母親節慶祝豐儉由人 中菜餐館最早爆滿

本報記者：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：