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【Met Gala】英女星與中國版《Vouge》主編撞裙 發文稱「英雄所見略同」

環球社會熱點 11:30 2023/05/03

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2023年的慈善晚宴Met Gala已於周一（1日）舉行，英國女星奧莉菲亞懷特（Olivia Wilde）卻和中國版《Vouge》主編章凝撞衫，兩人一同選擇穿上同款連衣裙，只是顏色是一黑一白。但兩人對於裝衫一事，都表現得十分大方。

Met Gala懷緬「老佛爺」 會場驚現人型貓公仔？  【下一頁】

今年Met Gala主題是向「老佛爺」時尚教父拉格斐（Karl Lagerfeld） 致敬，奧莉菲亞懷特和章凝都選擇穿上「老佛爺」在1983年，為時尚品牌Chloé設計的復古連衣裙。只是前者選擇白色，而後者則以黑色現身。

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奧莉菲亞懷特周二（2日）在社交平台Instagram限時動態中貼出兩人相片讚稱，英雄所見略同（Great minds）。奧莉菲亞懷特亦在動態帖文中標記章凝表示，若希望和他人變成雙胞胎，那就選擇章凝。

NBA西岸大戰票價平均逾5500 創非總決賽二手飛新高 【下一頁】

而章凝事後亦有轉發奧莉菲亞懷特的動態貼文，大方回應「撞裙」，並配上表示加油和與裙中圖案小提琴的表情符號。

「老佛爺」在1963至1983年期間出任Chloé的設計師，並在1992至1997年間再度執掌品牌，前後累計約25年。上述復古連身裙採用鏤空設計，正面飾有金色小提琴圖案。奧莉菲亞懷特和Chloé合作，改造包括將原本的蓋肩袖加長變成斗篷等。

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責任編輯：李俊儀

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