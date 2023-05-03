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【Google手機】Google印度揭Pixel 7a發表日期　料Google I/O大會亮相

科技 11:37 2023/05/03

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Google印度官方Twitter日前證實，該款「最新由Google打造的手機」，將在5 月11日正式登場。

近日外媒紛紛引述科技爆料達人消息指出，Google Pixel 7a將為Pixel A系列末代機款，並預計在Google一年一度的I/O開發者大會上發表。Google印度官方Twitter日前證實，該款「最新由Google打造的手機」，將在5 月11日正式登場。

該官方圖片可見，「最新由Google打造的手機」外觀為Pixel 7a機款，機身為淺藍色，採用與Pixel 7相同的雙主鏡頭相機模組，惟未有其他進一步資訊。而Google早前確認今年度的年度開發者大會Google I/O 2023將於美國西岸時間5月10日上午10點，換算成香港時間則是5月11日的凌晨1點。

（Google印度官方Twitter圖片）

外界均預期Pixel 7a定位中階機，其中據爆料達人Yogesh Brar說法，Google此後將不打算研發及推出Pixel 8a手機，接下來的手機陣容將為：Pixel 8，Pixel 8 Pro，以及Google摺機Pixel Fold，並維持一年推出3款新機的節奏。

責任編輯：張寶燕

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