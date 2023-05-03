【大行報告｜9866】蔚來再跌半成創新低　大摩：4月銷售受累新舊車款更替、新車反應料成次季重點

▲ 【大行報告｜蔚來】蔚來再跌半成創新低 大摩：4月銷售受累新舊車款更替、新車反應料成次季重點

摩根士丹利表示，蔚來 （09866） 4月銷售受累新舊車款更替，4月SUV銷售按月跌47%至1,713輛，反映在車型轉換時，其NT1.0型號銷售停滯不前。不過，該行仍予「增持」評級，其美股（美：NIO）目標價為12美元。

蔚來股價反覆向下，周三（3日）更是創上市新低，股價半日跌4.8%，報58.05元。

蔚來4月交付量為6,658輛，按月跌35.8%，按年則增31.2%。在「蔚小理」汽車新勢力之中，排行最尾。摩根士丹利指，在ET7改款前，房車型號按月跌31%至4,945輛，ET5則仍為支柱，緊接其後的是ES7。

新車反應料成次季重點

在4月下旬，公司開始交付EC7，藉以宣傳其自家設計及創新能力。ES6亦將5月底交付，屆時將可提振銷量至季尾。該行提到，新型號的推出及生產進度將成為次季銷量上升的重點。

摩根士丹利又指，公司將集中資源推出數款SUV，包括5月推出的ES6、6月交付的ES8。該行相信，在今年上半年升級車型後，蔚來主要車款將採用NT2.0平台，可持續地提升用戶對車內的科技體驗和駕駛感受。

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編輯：姚卓然