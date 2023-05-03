▲ 【電動車減價】福特汽車將Mustang Mach-E電動車減價至少3000美元 今年第二度減價

正當Tesla（美：TSLA）調高電動車售價之際，美國第二大車廠福特汽車（美：F）則計劃將旗下Mustang Mach-E電動車款減價，為今年來第二度減價，大部分車款減價3000至4000美元，最多減價約7.8%。福特Mach-E Premium後輪驅動版本的價格，會從約5.1萬美元降至4.7萬美元。

福特表示，隨今年下半年增加電動SUV的產量，同時將增加標準續航里程車型的續航里程。福特行政總裁Jim Farley強調，集團不會不惜代價追求電動車銷量，強調不會以價格戰取得市佔率。

Mustang Mach-E首季美國銷量下跌20%

今年首季，Mustang Mach-E在美國銷量下跌20%。福特解釋，受調整廠房產能至增加近1倍的程序影響，Mustang Mach-E出貨量在首季受到限制。

福特去年8月因應原材料成本上漲，將Mustang Mach-E售價調高3000至8000美元，今年1月則減價最多5900美元。

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編輯：陳韻妍