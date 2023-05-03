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英男持刀涉向白金漢宮投擲子彈被捕 警方排除恐怖襲擊

環球社會熱點 10:53 2023/05/03

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英王查理斯三世（King Charles III）周六（6日）將舉行加冕禮之際，英國一名男子周二（2日）涉嫌向白金漢宮投擲子彈被捕。警方搜查時發現男子身上有刀，但初步相信男子為單獨行動，已排除恐怖襲擊的可能性。

哈里自爆濫藥餘波未了 美智庫起訴政府促公開簽證文件 【下一頁】

涉案男子事發時試圖接近白金漢宮大門，警方於當地晚上7點（本港周三清晨2點）左右拘捕男子。警方發現男子帶著一把刀和一個可疑的袋後，一度封鎖白金漢宮對出路段，其後重開路段。

專家到場並作評估，然後安排拆彈人員在可控範圍内引爆男子投擲的疑似霰彈槍彈藥，作為預防措施。

【英國王室】發夏洛特8歲生日照 被指威廉翻版 【下一頁】

據悉，查理斯與王后卡米拉（Queen Camilla）事發時不在白金漢宮。不過查理斯夫婦同日較早時，於白金漢宮内接待訪英的澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。

警方已排除恐怖襲擊的可能性，指疑犯為單獨行動，正調查疑犯的精神健康報告。

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責任編輯：鄭錦玲

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