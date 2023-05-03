【俄烏戰爭】烏軍組8個「暴風」新兵旅 準備反擊俄羅斯

烏克蘭政府表示，最近組成8個「暴風」新兵旅，人數最多達4萬人，相信是備戰反攻俄羅斯佔領地區。但烏方表明，新兵或需接受更多訓練才可能投入戰場。

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烏克蘭內政部周二（2日）表示，最多達4萬人的新兵旅已初步完成招募。內政部長科雷蒙科（Ihor Klymenko）指新兵可能需要重新裝備及接受訓練，料需時二至三周才能參加任何攻擊任務。

科雷蒙科表示，烏軍打算再增加新軍事單位，與最新的「暴風」旅（Storm）一同接受訓練。他指8個新旅雖由內政部募集，但一旦加入戰爭將聽命於國防部。

據網上流傳美國洩露的機密情報顯示，烏軍打算利用俄國在東部巴赫穆特（Bakhmut）的嚴重損失，伺機反擊俄軍。有指天氣改善後，烏軍將增兵巴赫穆特，避免再次出現被包圍戰，最終發展成反擊力量。

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外洩文件亦指出，烏軍需要12個旅的兵力完成反擊。當中3個旅由烏軍自行裝備，其他9個旅將配備西方援助武備，如德國的主戰坦克「豹2」（Leopard 2）等

俄羅斯同日否認，美方情報指俄軍在最近5個月內的戰爭中死傷人數超過10萬，直指傳聞「空穴來風」，強調美國不可能收集到正確數據。

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責任編輯：吳漢培