▲ 【香港經濟】瑞聯銀行：內地通關提振消費 維持今年香港GDP增長3%

香港2023年第一季經濟增長為2.7%，扭轉前一季度經濟收縮的情況。瑞聯銀行表示，仍然預測香港經濟在2023年將增長3.0%，而市場共識預測為3.7%。

該行表示，這是假設香港消費在第三季將繼續復甦，但在下半年將回軟，而復甦面將從下半年起擴大，其中金融服務和樓市將對經濟提供更多支持；反觀出口活動將成為阻力。

瑞聯銀行表示，據政府統計署的預先估計數據顯示，香港在今年首季的本地生產總值按年增長2.7%，遠高於去年第四季收縮4.2%，也較市場預期的增長0.5%為佳。雖然詳細增長分布要待在本月其後時間公布的最終修訂GDP數據時才有分曉，但預期私人消費是推動經濟上行的主力，而內地自2月通關後旅客數目回升成為支柱。4月份內地訪港旅客人次回到疫前水平的64%，相比3月的53%和2月的33%進一步復甦，至於5月份預期將再攀升至接近80%。相應地，香港零售銷售在2月份大幅反彈，按年增長29.6%，預期在今年首季將平均增長逾20%。

此外，國內轉口貿易活動回升，也可能有助於香港在第一季暫時紓緩外部需求收縮對增長的壓力。最後，本港樓市亦重現起色，樓價在首季上升約7.0%，扭轉了去年下跌兩成的頹勢，相信投資活動稍微轉強將能夠對增長作出貢獻。

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編輯：姚卓然