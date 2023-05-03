香港重劍女將連翊希到訪路德會呂祥光小學 與劍擊校隊互相砌磋 鼓勵同學認清目標勇往直前 

▲ 劍擊運動員連翊希到訪屯門路德會呂祥光小學，跟全校學生分享運動員經歷，同學認清自己的目標，在場與同學打成一片。

路德會呂祥光小學（下稱「呂小」）一向重視不同運動項目的發展，而劍擊更是學校重點運動項目之一。為了鼓勵同學認清目標，發揮運動員的堅毅精神，日前特別邀請了 2020 年東京奧運香港代表兼劍擊運動員連翊希到訪學校，與一眾同學分享參加大賽的心得，及成為精英運動員的點滴，向同學們宣揚運動員精神。席間，連翊希更即席與多位重劍校隊成員互相砌磋劍技，場面非常緊張，看得現場同學非常投入。

▲ 路德會呂祥光小學校長黃綺華向連翊希頒發感謝旗，同時支持香港精英運動員繼續為港爭光。

▲ 連翊希與多位重劍校隊成員互相砌磋劍技，戰況十分激烈，事後連翊希不忘向校隊同學提供指導，同學們獲益良多。

在分享環節時，連翊希跟同學分享自己的運動員經歷時表示：「過去數年是一個比較艱難時間，由於疫情時大部分比賽都停擺，在不停的訓練同時卻沒有比賽參加，去見證自己的成績和進步，令自己好像看不到目標。就好比我們讀書學習都需要透過考試，才看到自己的進步。」對於早前首次在香港傑出運動員選舉中，跟隊友獲得香港最佳運動組合，她坦然是非常開心，而自己亦非常喜歡參加團體賽，「明白每一個人都有長短處，而跟隊友出賽就可以把各人的長處發揮出來，互補不足，可以大家互相扶持，發揮團隊精神。」最後，連翊希表示：「今個星期將會出戰首個巴黎奧運的計分賽，由現時到明年 6月的比賽都是爭取奧運入場劵的，所以一定會發揮最佳表現，希望能再次代表香港踏上奧運舞台。」

▲ 連翊希在分享環節接受司儀以及呂小同學提問。

▲ 連翊希到訪路德會呂祥光小學時表示，目前最大目標是爭取巴黎奧運入場劵。

路德會呂祥光小學校長黃綺華表示：「學校劍擊隊發展已有一段時間，本校當初引入這項奧運運動項目，是有感本校學生多居於本區，較難接觸劍擊這類運動，故縱然組織劍擊活動需要不少的器材與裝備，本校仍然在克服種種困難下，成功推展這項國際性運動。回想由最初成立興趣班，再發展為校隊再到參加比賽，學生實力逐步提升，當中女子重劍隊的實力不俗，故希望他們能夠將目標及眼光放到更遠。希望藉由同是重劍項目的精英運動員分享心路歷程，讓學生堅定自己的信念，在學習路途上不輕易言敗，認清目標勇往直前，發揮運動員的堅毅精神。」



如欲了解更多路德會呂祥光小學，請瀏覽本校網址：www.lckps.edu.hk/。



(特約)