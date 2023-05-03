▲ 【字節跳動】TikTok美國數據信任和安全主管即將離職 失應對華府禁制令要員

字節跳動（ByteDance）海外短視頻平台TikTok周二表示，其美國數據信任和安全主管Eric Han將於下周五（12日）離職，意味TikTok將失去一名應付美國禁制令威脅的核心管理層。

Han自2019年於TikTok任職，負責監督改進內容審核和減少選舉誤導訊息等工作。Han同時負責執行TikTok美國數據安全（USDS）的信任和安全工作，即將美國數據儲存在當地由甲骨文（美：ORCL）控制的伺服器，以消除數據安全的疑慮。

現時TikTok已被加拿大和澳洲等國家禁止在政府發放的手機上安裝，因擔心中國政府利用TikTok接觸用戶數據，或影響人們在該應用程式上看到的內容，美國部分議員亦呼籲在全國範圍內禁止使用TikTok。不過，TikTok強調，從未與中國政府分享數據，即使被要求，也不會這樣做。

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編輯：陳韻妍