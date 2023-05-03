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【家族辦公室】曾氏集團曾沛霖：風投項目似港樓　估值下降趁機覓筍盤

股市 10:03 2023/05/03

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【家族辦公室】曾氏集團：風投項目似港樓　估值下降趁機覓筍盤

香港政府着手推動家族辦公室發展，曾氏集團（Tsangs Group）是本港已傳承到第四代的單一家族辦公室，其董事長曾沛霖接受本報訪問時表示，其家族辦公室主要投資科技企業。他指出，曾氏集團投資風格更似風險投資，會更着重該潛在投資企業的團隊成員、生意模式等條件。

至於回報，曾沛霖表示，雖然集團每年的投資回報率目標不一樣，但所投資的項目均已達C輪融資以上，並期望在1至3年內退出，退出形式多數包括IPO上市、出售股權，甚至將整間公司轉售。

家族辦公室並非交易員　需耐性等待

不過，過去一、兩年科技股「殺估值」，即使強如TikTok母企字節跳動，其去年價值也按年下降了1萬多億元人民幣。曾沛霖道出，2019年疫情前集團是賺大錢的，惟其後科企估值下跌，因中國清零政策及俄烏戰爭所致，不過，家族辦公室並非交易員，所選投的都是3至5年的可長期發展的公司，因此，需要耐性等待。

他又補充，換另一角度看，若然在市值偏高時入股風投項目，反而拖低回報率，「情況就如2019年一樣，當時香港樓市升至極高水平，有誰會覺得香港樓『抵買』？現時估值下來，今、明年的風投項目就變得吸引，現時選擇亦多了，是時候尋找『筍盤』了」。

「執平貨」的目標，他認為目前最佳的投資項目是該公司需1至3年來成長，屆時便可一同乘坐環球經濟回升的順風車，賺取更高回報。

曾氏集團由1950年代發跡，曾沛霖的爺爺首先移民到英國，並以餐飲業起家，其後不斷擴張，又開拓房地產投資，之後集團由家族式管理逐步轉型至有系統式的家族辦公室營運模式。

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編輯：姚卓然

 

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