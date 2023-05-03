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【大行報告│收租股】銀河聯昌證券：旅客回歸料帶動今年本港零售銷售反彈20%　升希慎評級至「買入」

股市 09:54 2023/05/03

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【大行報告│收租股】銀河聯昌證券：旅客回歸料帶動今年本港零售銷售反彈20%　升希慎評級至「買入」

五一黃金周期間不少旅客訪港，銀河聯昌證券發表報告，內地旅客陸續回歸，假設內地旅客佔總旅客人數約80%，預期2023及2024年訪港旅客人數分別達3150萬人次及3970萬人次，而在旅客消費帶動下，今年本港零售銷售料有20%增長，相信零售收租股會受惠於分成租金上升及出租率上揚，維持行業「中性」評級，首選九龍倉置業 （01997） 及希慎 （00014）

中港開關相對利好非必需消費品

銀河聯昌證券預計，2025年訪港旅客人數，將達到2014至2018年間約75%水平，期內本港零售銷售會回到2014至2018年的五年平均水平，即約4670億元。

該行覆蓋的收租股，九倉置業、領展 （00823） 及希慎的投資物業來自本港零售的佔比較高，達47%至64%，基於中港開關相對利好非必需消費品，故從零售出租率及分成租金來看，九置置業及希慎的得益較大。

零售租金的反彈會較寫字樓更快

銀河聯昌認為，隨零售租金回穩，加上旅客消費推高分成租金，故看好本港零售租金前景，除繼續看好九倉置業，並調升希慎評級至「買入」，目標價維持26.5元。

該行預期，希慎於2023至2025年的零售租金收入佔比會由去年的47%，調整到介乎45%至50%，而零售租金的反彈會較寫字樓更快，而基於希慎廣場及利園1苑正進行資產提升工程，該行將希慎今年每股盈利下調2.95%。

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編輯：陳韻妍

港股 目標價 利園 Lees Garden 希慎廣場 Hysan Place 領展 希慎 大行報告 收租股 九龍倉置業（01997）
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