【港股市況】ATM向下、阿里巴巴跌逾2%　油股下跌、黃金股逆市揚　恒指早段跌逾300點再失250天綫（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場對銀行危機的憂慮重燃，美股下跌。另外，聯儲局將公布議息結果。港股今早低開逾200點。恒指低開247點，開報19686點，科指跌1.6%，報3837點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌近2%，滙豐 （00005） 跌0.9%，金價上升，黃金股逆市造好，靈寶黃金 （03330） 、招金 （01818） 升逾6%，中國黃金 （02099） 升5%。

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大行報告︰

【大行報告│收租股】銀河聯昌證券：旅客回歸料帶動今年本港零售銷售反彈20% 升希慎評級至「買入」

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：02】中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌幅擴大至逾3%，中海油 （00883） 跌逾2%。

【09：57】卓悅 （00653） 續揚，股價今早再逆市升逾15%，高見0.129元。

【09：51】大市跌幅擴大至約372點，報19561點，科指跌2.7%，報3793點。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：48】恒指早段反覆向下，最新報19648點，跌285點，再次跌穿250天綫（現處於約19718點），科指跌2.3%，報3810點。

【09：42】國際油價跌5%，三桶油分別跌逾2%。紐約期油6月合約收報71.66美元，跌5.3%。布蘭特期油7月合約收報75.32美元，跌5%。

【09：40】優品360 （02360） 升近半成，高見2.15元。 優品360預計全年純利按年大增不少於80%。

【業績｜零售商】優品360料全年純利按年增不少於8成

【09：39】大家樂 （00341） 發盈喜，料截至3月底財年純利介乎1.05億至1.15億元，按年增長4倍至4.4倍，股價早段升逾1%，高見11.36元。

【盈喜｜餐飲股】大家樂預告去年純利增長4至4.4倍 內地業務銷售於末季呈V型復甦

【09：37】百威亞太 （01876） 將於今日公布業績，股價績前逆市靠穩，升0.2%，高見22.7元。

【09：35】融信中國 （03301） 跌17%，早段破底低見0.35元。

【09：33】百勝中國 （09987） 績後逆市向好，股價早段升逾2%，高見496元。

【09：25】恒宇集團 （02448） 復牌，股價反彈逾15%，開報0.445元，成交307.7萬元。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌近2%，滙豐 （00005） 跌0.9%，金價上升，黃金股逆市造好，靈寶黃金 （03330） 、招金 （01818） 升逾6%，中國黃金 （02099） 升5%，恒指低開247點，開報19686點，科指跌1.6%，報3837點。

【09：13】期指開報19630點，跌206點。

【08：51】恒指黑期跌約264點，報19669點，道指期貨升25點，報33797點。

【08：41】【澳門工程股】恆宇集團控股股東持有的9977萬股遭強制出售 昨暴瀉近九成、股份今早復牌

【07：45】【業績｜餐飲股】百勝中國首季多賺近1.9倍、派息0.13美元 同店銷售額增8%

【07：45】【Morning精點】滙豐首季派息10美仙勝預期︱洪欣持逾億元物業、跑馬地自住樓7年升值逾1000萬元

【07：45】港股ADR收報19662點，跌271點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.2元，較港收市價低0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報339.82元，較港收市價低5.98元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80元，較港收市價低2.3元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場對銀行危機的憂慮重燃，多隻地區銀行股急挫，避險情緒升溫，道指一度急挫615點，午市跌勢稍紓緩。道指最終收跌367點，報33684點；標指跌48點，報4119點；納指跌132點或1.08%，報12080點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市212點 阿里美股低港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】北控水務集團、北京控股、中航科工

責任編輯︰梁浩碩