【港股市況】阿里巴巴ADR較港低近3%　恒指黑期跌約264點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

市場對銀行危機的憂慮重燃，美股下跌。另外，聯儲局將公布議息結果。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約271點，恒指料開報19662點，。滙豐 （00005） ADR折合報58.2元，較港收市價低0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報339.82元，較港收市價低5.98元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80元，較港收市價低2.3元或2.8%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：51】恒指黑期跌約264點，報19669點，道指期貨升25點，報33797點。

【08：41】【澳門工程股】恆宇集團控股股東持有的9977萬股遭強制出售 昨暴瀉近九成、股份今早復牌

【07：45】【業績｜餐飲股】百勝中國首季多賺近1.9倍、派息0.13美元 同店銷售額增8%

【07：45】【Morning精點】滙豐首季派息10美仙勝預期︱洪欣持逾億元物業、跑馬地自住樓7年升值逾1000萬元

【07：45】港股ADR收報19662點，跌271點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.2元，較港收市價低0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報339.82元，較港收市價低5.98元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80元，較港收市價低2.3元或2.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】市場對銀行危機的憂慮重燃，多隻地區銀行股急挫，避險情緒升溫，道指一度急挫615點，午市跌勢稍紓緩。道指最終收跌367點，報33684點；標指跌48點，報4119點；納指跌132點或1.08%，報12080點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市212點 阿里美股低港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】北控水務集團、北京控股、中航科工

責任編輯︰梁浩碩