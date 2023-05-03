【恒指夜期+ADR】夜期跌11點　阿里美股低港1%（不斷更新）

環球股市等候儲局發落，市場預期加息0.25厘，夜期觀望，跌11點，報19580點，中概股指數跌1.2%，報6233點。阿里美股低港1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 騰訊ADR 337.39 -0.6% 美團ADR 130.90 -0.3% 滙豐ADR 58.94 +0.1% 阿里巴巴美股 79.69 -0.8%

濠賭股、石油股挫 恒指跌234點失250天綫、成交僅662億元

市場對銀行危機的憂慮重燃，美股下跌。另外，聯儲局將公布議息結果。港股跌逾200點，再次跌穿250天綫。恒指低開247點，其後走勢反覆向下，曾跌395點，低見19538點。恒指跌234點，收報19699點，成交降至662億元，科指跌1.6%，報3835點。阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌0.9%，滙豐 （00005） 靠穩升0.3%，濠賭股、油股下挫，金沙 （01928） 跌近半成，中石油 （00857） 跌逾4%。

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大行報告︰

【大行報告｜蔚來】蔚來再跌半成創新低 大摩：4月銷售受累新舊車款更替、新車反應料成次季重點

【大行報告│收租股】銀河聯昌證券：旅客回歸料帶動今年本港零售銷售反彈20% 升希慎評級至「買入」

財經日誌︰

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即市走勢︰

【22：18】夜期跌11點，報19580點

【18：00】【大行報告│科網股】大摩：環球基金經理對中資互聯網股看法審慎、續「低配」 邊隻科網股最受歐洲投資者愛戴？

【17：30】【鴻海系】富智康首季虧損擴大至5231萬美元 預告上半年綜合淨虧損亦增加

【16：10】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌0.9%，滙豐 （00005） 靠穩升0.3%，濠賭股、油股下挫，金沙 （01928） 跌近半成，中石油 （00857） 跌逾4%，恒指跌234點，收報19699點，成交662億元，科指跌1.6%，報3835點。

【16：00】恒指U盤收市前跌247點，報19686點。

【15：47】聯想 （00992） 逆市升近1%，高見8.28元。

【15：34】滙豐 （00005） 升幅擴大至0.6%，觸59元。

【15：26】滙豐 （00005） 尾市轉升近0.2%，高見58.75元。

【15：25】【五窮六絕】恒指公司：疫情期間「五窮六絕七翻身」失效 6月更成全年表現第三佳的月份

【15：18】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 尾市跌逾2%，美團 （03690） 、小米 （01810） 跌逾1%，京東 （09618） 跌3%。

【15：00】【五一黃金周】攜程：五一內地出境遊訂單按年增近7倍 飛機出行距離恢復至疫前98%、高鐵則回復至80%

【14：43】大市跌近300點，報19637點，跌296點，科指跌1.8%，報3826點。

【14：43】【國際油價】油價急跌拖累「三桶油」齊挫逾3% 大摩下調第3季布油價格預測

【14：23】【澳門博彩】濠賭股午後回調加劇、美高梅跌逾一成 勞動節日均訪客恢復至疫前6成

【13：56】恒指最新跌約366點，報19567點，科指跌2.7%，報3792點。阿里巴巴 （09988） 跌3%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌2%。

【13：55】濠賭股午後跌幅擴大，銀娛 （00027） 跌3%，金沙 （01928） 、永利 （01128） 跌6%，美高梅 （02282） 跌逾11%，澳博 （00880） 跌近4%，新濠 （00020） 跌逾9%。

【13：09】滙豐 （00005） 股價回吐0.8%，友邦 （01299） 跌逾1%，中移動 （00941） 跌0.7%，港交所 （00388） 跌近1%。

【13：00】港股午後初段跌逾300點，報19596點，跌337點，科指跌2.3%，報3808點。

【12：51】【香港經濟】高盛大幅調高香港GDP增長預測至6%

【12：18】【HSBC業績】一文看清大行分析滙豐首季業績 目標價看多少、今年回購不止20億美元？

【12：00】恒生指數半日跌348點，報19585點，再次跌穿250天綫，成交383億元。科指跌2.4%，報3805點。ATM跌逾1%至2%，三桶油、濠賭股下挫，中石油 （00857） 跌逾4%，金沙 （01928） 跌逾5%。黃金相關股逆市向上，恒宇集團 （02448） 復牌半日反彈逾11%。

【11：37】港股中午收市前，跌幅擴大至近400點，報19539點，跌394點，科指跌2.7%，報3793點。

【11：20】【新股IPO】普樂師2486孖展暫錄4487萬元 獲足額認購

【11：07】恒指跌約300點，報19622點，跌311點，科指跌2.2%，報3810點。

【10：49】百威亞太 （01876） 績前造好，升幅擴大至近3%，高見23.35元。

【10：40】中石油 （00857） 跌幅擴大至逾4%，低見5.16元，中石化 （00386） 亦跌近4%，中海油 （00883） 跌逾2%。

【10：31】ATM最新分別跌2%。

【10：28】【香港經濟】瑞聯銀行：內地通關提振消費 維持今年香港GDP增長3%

【10：13】卓悅 （00653） 升幅擴大至3成，高見0.141元。

【10：09】港股跌勢略為喘定，大市早段曾跌最多385點，低見19548點，最新低位反彈逾百點，報19675點，跌258點，科指跌1.9%，報3823點。

【10：07】金沙 （01928） 跌逾4%，銀娛 （00027） 跌逾1%。另外，永利 （01128） 、澳博 （00880） 跌逾4%，美高梅 （02282） 挫逾9%，新濠 （00200） 跌6%。

【10：02】中石油 （00857） 、中石化 （00386） 跌幅擴大至逾3%，中海油 （00883） 跌逾2%。

【09：57】卓悅 （00653） 續揚，股價今早再逆市升逾15%，高見0.129元。

【09：51】大市跌幅擴大至約372點，報19561點，科指跌2.7%，報3793點。

【09：50】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%，騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：48】恒指早段反覆向下，最新報19648點，跌285點，再次跌穿250天綫（現處於約19718點），科指跌2.3%，報3810點。

【09：42】國際油價跌5%，三桶油分別跌逾2%。紐約期油6月合約收報71.66美元，跌5.3%。布蘭特期油7月合約收報75.32美元，跌5%。

【09：40】優品360 （02360） 升近半成，高見2.15元。 優品360預計全年純利按年大增不少於80%。

【業績｜零售商】優品360料全年純利按年增不少於8成

【09：39】大家樂 （00341） 發盈喜，料截至3月底財年純利介乎1.05億至1.15億元，按年增長4倍至4.4倍，股價早段升逾1%，高見11.36元。

【盈喜｜餐飲股】大家樂預告去年純利增長4至4.4倍 內地業務銷售於末季呈V型復甦

【09：37】百威亞太 （01876） 將於今日公布業績，股價績前逆市靠穩，升0.2%，高見22.7元。

【09：35】融信中國 （03301） 跌17%，早段破底低見0.35元。

【09：33】百勝中國 （09987） 績後逆市向好，股價早段升逾2%，高見496元。

【09：25】恒宇集團 （02448） 復牌，股價反彈逾15%，開報0.445元，成交307.7萬元。

【09：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾2%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 跌近2%，滙豐 （00005） 跌0.9%，金價上升，黃金股逆市造好，靈寶黃金 （03330） 、招金 （01818） 升逾6%，中國黃金 （02099） 升5%，恒指低開247點，開報19686點，科指跌1.6%，報3837點。

【09：13】期指開報19630點，跌206點。

【08：51】恒指黑期跌約264點，報19669點，道指期貨升25點，報33797點。

【08：41】【澳門工程股】恆宇集團控股股東持有的9977萬股遭強制出售 昨暴瀉近九成、股份今早復牌

【07：45】【業績｜餐飲股】百勝中國首季多賺近1.9倍、派息0.13美元 同店銷售額增8%

【07：45】【Morning精點】滙豐首季派息10美仙勝預期︱洪欣持逾億元物業、跑馬地自住樓7年升值逾1000萬元

【07：45】港股ADR收報19662點，跌271點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報58.2元，較港收市價低0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報339.82元，較港收市價低5.98元或1.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80元，較港收市價低2.3元或2.8%。

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【07：30】市場對銀行危機的憂慮重燃，多隻地區銀行股急挫，避險情緒升溫，道指一度急挫615點，午市跌勢稍紓緩。道指最終收跌367點，報33684點；標指跌48點，報4119點；納指跌132點或1.08%，報12080點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市212點 阿里美股低港3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】北控水務集團、北京控股、中航科工

責任編輯︰梁浩碩