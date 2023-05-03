▲ 【銀行危機】美前財長薩默斯：相比美國銀行業危機 更加擔心華府債務上限僵局

美國前財政部長薩默斯表示，相比美國銀行業持續動盪，他更加擔心華府的債務上限僵局。



薩默斯接受彭博電視訪問時表示，「銀行業的傷痛期可能過去了一大半，我對銀行業的狀況並沒有很擔心」。不過，銀行股周二再度遭遇拋售，表明在第一信託銀行（First Republic Bank）被摩根大通接盤後，投資者對地區性銀行的未來仍然感到擔憂。當中，Western Alliance（美：WAL，西方聯盟金控）曾6度熔斷，股價曾急瀉27%；PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）14度熔斷，股價曾瀉42%。



現任哈佛大學教授， 彭博電視付費嘉賓的薩默斯認為，需要關注商業房地產損失及其對一些機構信譽將產生的影響。

他指，他「對華府正在發生的事情更加警覺」，因為國會到目前為止未能提高或暫停聯邦債務上限。他表示，很明顯的一點是現在時間窗口很短，如果國會不採取行動，很快就可能發生非常嚴重的事情。

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編輯：姚卓然