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【鄭志恒持股】澳門工程股恆宇集團復牌反彈兩成後曾倒跌　控股股東5分1持股遭斬倉　昨暴瀉近九成

股市 11:14 2023/05/03

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【澳門工程股】恆宇集團控股股東持有的9977萬股遭強制出售　昨暴瀉近九成、股份今早復牌

澳門工程恒恆宇集團 （02448） 昨日（2日）暴跌89%後中途停牌，恆宇集團今早公布，5月2日由公司控股股東「Space Investment」持有的9977萬股股份，被數家證券公司透過保證金證券賬戶於公開市場強制出售。Space Investment由公司主席兼執行董事謝鎮宇持有94.74%及執行董事李瑞娟持有5.26%Space Investment。

恆宇集團今日復牌後股價持續波動，高開15%後升幅曾擴大至25%，但其後一度倒跌。至上午11時13分，恆宇集團升12%，報0.43元，成交達8660萬元。

「斬倉」涉謝鎮宇約兩成持股

據年報披露，謝鎮宇原持有5.028億股恆宇集團權益，相當於公司62.38%股權。換言之，是次券商「斬倉」行動強制出售謝鎮宇約兩成持股。以4月底公司股價3.5元計，該批股份貨值曾近3.5億元。

緊隨強制出售股份後，Space Investment持有的股份數目為4.014億股股份，佔公司已發行股本約49.8%。謝鎮宇另實益持有的股份數目為160萬股股份，佔公司已發行股本0.2%。

董事會預計是次強制出售股份事件不會對公司營運產生重大不利影響。

澳門工程股恆宇集團瀉近9成後停牌、待公布內幕消息 新世界鄭志恒帳面損手逾億，可見【下一頁】

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責任編輯︰梁浩碩

港股 復牌 停牌 恆宇集團（02448）
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