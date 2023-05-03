【美股焦點】美國在線教育公司Chegg：ChatGPT成直接威脅　周二股價接近腰斬

▲ 【美股焦點】美國在線教育公司Chegg：ChatGPT正在損害其業務增長

市場一直擔心人工智能將取代人類部分職能。說時遲，那時快，美國知名在線教育公司Chegg（美：CHGG）直言，ChatGPT正在損害其業務增長。Chegg股價昨（2日）接近腰斬，大跌48.4%，報9.08美元，創6年低。

Chegg今年一季度的營收和利潤均超出預期，扣除非經常性業務每股盈利為27美分，高於分析師預期的26美分，營收為1.88億美元，高於預期的1.85億美元。然而展望不佳，公司預計，本季度其收入將在1.75至1.78億美元之間，這大幅低於市場普遍預期的1.936億美元。

ChatGPT令公司更難招生

Chegg 首席執行官Dan Rosensweig 在周一晚間的財報電話會議上表示，今年上半年，公司沒有看到ChatGPT對其新賬戶增長產生明顯影響，並在新註冊方面達到了預期。但是，自3月以來，公司發現學生對ChatGPT 的興趣大幅上升，現在相信它正在對其新客戶增長產生影響。

即使如此，公司仍順應趨勢，正在開發自己的人工智能產品CheggMate，旨在幫助學生完成家庭作業。該產品是與開發ChatGPT的OpenAI合作構建的。然而，富瑞分析師Brent Thill表示，該產品的影響尚不確定。他指，雖然公司計劃本月向少數人推出CheggMate測試版，但全面推出的時間尚不清楚，又 預計CheggMate在2023財年不會產生任何有意義的影響，相信任何潛在影響最早要到2024財年才會顯現。

Chegg是美國知名度最高的學習平台之一，並是新冠疫情的受惠股。疫情期間其股價一度暴漲，2020年3月當時股價由30美元，躍升至2021年2月最高的115.21美元，累計大升2.8倍，市值曾最高超過了120億美元，成為了美國最有價值的教育技術公司。但隨著疫情紅利的消退，Chegg也和其它疫情受惠股一樣，股價不止下跌，加上周二的暴跌，其目前市值不足巔峰時期的8%。

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編輯：姚卓然