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【美股業績】福特上季扭虧賺18億美元　重申今年電動汽車業務將虧損約30億美元　並減少在中國投資

股市 11:58 2023/05/03

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【美股業績】福特上季扭虧賺18億美元　重申今年電動汽車業務將虧損約30億美元

福特汽車（Ford 美︰F）公布季度業績。福特上季扭虧，轉賺18億美元，相對去年同期淨虧損31億美元，收入390.9億美元，高於預期的360.8億美元，經調整每股收益0.63美元，高於預期的0.41美元。

Ford Blue息稅前利潤為25.6億美元，Ford Pro的息稅前利潤為14億美元。電動車業務（Model e）虧損7.2億美元。

福特重申，預計到2023年其電動汽車業務將虧損約30億美元。公司重申，預計全年經調整收益於90億至110億美元，經調整自由現金流約為60億美元。福特表示，計劃在2023年將資本支出控制在80億至90億美元。

將減少在中國投資

福特汽車執行長 Jim Farley在周二業績電話會議上表示，未來在中國市場的戰略將發生變化，公司將在中國減少投資，更精簡，更專注高回報業務。

福特在中國市場表現欠佳，去年中國市場佔有率只有2.1%，息稅前虧損5.72億美元。Farley表示，他上個月帶著管理團隊去了中國，制定公司的戰略。Farley表示，新計劃包括更加專注商用車，這是福特在中國盈利的業務。福特還計劃將其中國工廠用作經濟型電動汽車和燃油商用車的出口基地。

福特上個月透露將開始從中國杭州工廠出口林肯鸚鵡螺SUV到美國。福特還在密西根州建設電池工廠，並將採用寧德時代授權的技術。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 福特 福特（Ford；美：F）
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