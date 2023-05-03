【美股業績】星巴克上季盈收同勝預期　維持全年展望、盤後跌5%

▲ 【美股業績】星巴克上季盈收同勝預期 維持全年展望

星巴克（Starbucks，美：SBUX）上季收入和盈利同勝預期，每股盈利升36%至74美分，較市場預期的65美分為佳；收入按年升14.2%至87.2億美元，較預期的84億美元為好；純利為9.1億美元，按年升34.7%。

不過，星巴克管理層重申全年前景展望，股價盤後跌5%，報108.65美元。

星巴克上季的同店銷售額增長了11%，超過了市場估計的升7.1%。其中，在客流量增長6%的推動下，美國同店銷售更彈高12%。而中國地區同店銷售終止跌勢，並自2021年第3季以來首次錄得回升，升幅達3%。星巴克中國區主席 Belinda Wong 表示，該業務 3 月份的同店銷售額增長了30%，並且這種勢頭一直持續到第三財季。

星巴克上季度新開了464家門店。

星巴克重申維持其財年展望，預計收入增長10%至12%，調整後每股收益增長15%至20%的下端範圍。

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