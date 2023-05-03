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【業績｜餐飲股】百勝中國首季多賺近1.9倍、派息0.13美元　同店銷售額增8%

股市 07:37 2023/05/03

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【業績｜餐飲股】百勝中國首季按年多賺近1.9倍　同店銷售額增8%

百勝中國 （09987） 首季淨利潤為2.9億美元，按年增加189%，主要是由於經營利潤的增加，經調整淨利潤為2.9億美元，增186%，經調整每股攤薄盈利0.69美元，派息0.13美元，增8.3%。

期內，百勝中國總收入29.2億美元，按年增加9%。系統銷售額按年增加17%，同店銷售額增加8%，其中肯德基和必勝客分別增加8%和7%。經營利潤為4.2億美元，增加 118%，主要得益於同店銷售上升和利潤率提升。餐廳利潤率為20.3%，相對去年同期為13.8%。

百勝中國首席財務官楊家威表示，第一季度的銷售按年和按季皆顯著回升，這得益於抓住疫情防控放寬帶來的機遇，努力提振銷售的結果。受惠同店銷售增長、成本結構調整和來自政府和房東的臨時補貼，餐廳利潤率亦顯著增長。不過，他表示現仍處於復甦早期階段，春節期間的銷售得到旅遊需求釋放的提振，但春節後同店銷售仍比2019年低十幾個百分點，指今年的重中之重仍然是提振銷售。

成本方面，楊家威表示預期接下來幾個季度通脹壓力會逐漸增加，來自臨時補貼的利好亦將逐步減少。由於宏觀環境仍充滿挑戰且疫情仍構成潛在風險，復甦進程和速度仍有不確定性。

季度共淨新增233家門店。截至3月31日，門店總數達13,180間。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 百勝中國（09987） 必勝客 KFC
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