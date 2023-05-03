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【AMD業績】AMD盤後跌6%　電腦芯片收入大跌　遊戲機芯片見頂　摩根士丹利：下調目標價至97元

股市 18:21 2023/05/03

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【AMD業績】AMD盤後跌6%　電腦芯片收入大跌　遊戲機芯片見頂

AMD公布首季業績，收入53.53億美元，按年跌9%，高於預期的53億美元，列帳虧損1.39億美元，列帳每股虧損0.09美元，經調整盈利9.7億美元，經調整每股虧損0.6美元，按年跌47%，高於預期的0.56美元。經調整毛利率50%。

AMD預期第二季收入53億美元，經調整毛利率50%。盤後股價跌6%，報84.2美元。

摩根士丹利將AMD目標價從102美元下調至97美元，表示伺服器及個人電腦業務首季銷售額遜預期，第二季將有所改善。

KeyBanc Captial及Piper Sandler目標價將AMD目標價維持110美元，KeyBanc Captial表示企業需求拖累數據中心業務，AMD仍預計今年伺服器業務將錄雙位數增長，即使第二季指引令人失望，下半年前景仍受鼓舞。Piper Sandler則表示AMD數據中心下半年將回升，但客戶群正見底。

AMD CFO Jean Hu指，戰略重要部門數據中心及嵌入式部門在首季貢獻超過50%的收入，預期第二季相關部門可按季增長，以抵消遊戲芯片收入溫和下跌。對下半年電腦及伺服器市場實現增長，仍具有信心。

首季分類業務中，多個業務均增長乏力，數據中心收入12.95億美元，增0.2%，經營利潤1.48億元，跌65%。電腦客戶芯片業務收入大跌65%至7.39億美元，經營虧損1.72億美元。支撐業績的PS5及XBOX等遊戲機芯片業務見頂，收入17.57億美元，按年跌6%，惟經營利潤仍有3.14億美元。

至於收購Xilinx後的CPUs、GPUs、FPGAs及Adaptive SoC產品的嵌入式組件部門收入15.62億美元，勁增1.6倍，經營利潤增1.9倍至7.98億美元。

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【AMD業績】盈警股AMD盤後反升4%　數據中心收入大增45%　惟受累PC市場需求弱

記者：譚志偉

美股 業績公布 超微（AMD，美：AMD）
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