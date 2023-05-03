【AMD業績】AMD盤後跌6%　電腦芯片收入大跌　遊戲機芯片見頂

▲ 【AMD業績】AMD電腦芯片收入大跌 遊戲機芯片見頂

AMD公布首季業績，收入53.53億美元，按年跌9%，高於預期的53億美元，列帳虧損1.39億美元，列帳每股虧損0.09美元，經調整盈利9.7億美元，經調整每股虧損0.6美元，按年跌47%，高於預期的0.56美元。經調整毛利率50%。

AMD預期第二季收入53億美元，經調整毛利率50%。盤後股價跌6%，報84.2美元。

AMD CFO Jean Hu指，戰略重要部門數據中心及嵌入式部門在首季貢獻超過50%的收入，預期第二季相關部門可按季增長，以抵消遊戲芯片收入溫和下跌。對下半年電腦及伺服器市場實現增長，仍具有信心。

首季分類業務中，多個業務均增長乏力，數據中心收入12.95億美元，增0.2%，經營利潤1.48億元，跌65%。電腦客戶芯片業務收入大跌65%至7.39億美元，經營虧損1.72億美元。支撐業績的PS5及XBOX等遊戲機芯片業務見頂，收入17.57億美元，按年跌6%，惟經營利潤仍有3.14億美元。

至於收購Xilinx後的CPUs 、 GPUs、FPGAs 及Adaptive SoC 產品的嵌入式組件部門收入15.62億美元，勁增1.6倍，經營利潤增1.9倍至7.98億美元。

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記者：譚志偉