【滙豐AGM】第四大股東挪威主權基金反滙豐重組議案　平保未死心、杜嘉祺四出游說股東

▲ 【滙豐股東會】挪威主權基金撑滙豐管理層 反對股東提案

HSBC滙豐 （00005） 發布首季業績後，本周五（5日）舉行的股東周年大會（AGM）表決維權投資者提出的策略檢討和穩定派息議案，成為焦點。滙豐第四大股東、持股約3%的挪威主權財富基金最新表態，將支持15項由滙豐管理層提出的議案，但對於由股東發起的第16至18項議案，將予反對。

挪威主權財富基金未有透露原因。

外電引述消息指，滙豐主席杜嘉祺（Mark Tucker）近數周與主要股東討論AGM議案，包括上周與挪威主權財富基金代表會面。報道又指，另一滙豐主要股東曾關注分拆會否影響其美元結算、匯率業務，因滙豐現時為聯儲局一級交易商（primary dealer）之一，可直接與儲局交易。

滙豐拒評論社嘉祺與股東之間的會面。

平安資管續撐滙豐須戰略重組

至於滙豐第二大股東、平保 （02318） 旗下的平安資產管理，在滙豐公布業績後表示，滙豐的第一季度業績有所改善，得益於多個單次項目和利率上升的推動，完全沒有減少平安資管對其戰略和基本表現上的根本性擔憂。

平安資管續指，從根本上提升滙豐的市場競爭力，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇，滙豐有必要推動結構性的戰略重組改革。

滙豐將於香港時間周五下午6時舉行AGM，當中較讓外界關注的議案，是由香港維權投資者發表的第17項、18項議案，即：

策略檢討—動議滙豐制定、實施並每季度報告一項計劃及策略，旨在通過結 構性改革（包括但不限於）分拆、策略性重組及重整亞洲業務以提升其價值。

股息政策—動議滙豐制定及實施一項長期及穩定的股息政策，即只要有足夠 的可分派利潤，滙豐就應按新冠病毒疫情前的水平向其股東宣派股息，即每年不少於每股0.51美元（每季度支付）。

雖然平安資管表態傾向支持議案，但向機構投資者作股東議案推薦的投票顧問機構Glass Lewis和ISS，都建議投資者反對該兩項議案。

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記者：譚志偉