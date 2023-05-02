【HSBC業績】滙豐擬短期內展20億美元股份回購　大行唔止加目標價、仲估今年回購達呢個規模！

HSBC滙豐 （00005） 首季業績勝預期，該行宣布擬於本周舉行的股東周年大會後，展開最多20億美元回購股份計劃，意向3個月內完成回購。大摩和美銀證券均上調對滙豐目標價、年內回購股份規模預測。

大摩指，滙豐季績佳，上調對滙豐中期盈利預測，以反映利潤受營收表現和較低的貸款損失支出所驅動，對滙豐在港的股份維持超配、續列首選。大摩並上調對滙豐今年回購股份規模的預期，由原先30億美元，上調至45億美元。大摩將滙豐目標價由65.2元，上調至67.5元。

美銀證券將滙豐目標價由735便士上調至765便士，折合港元目標價為77.67元，指滙豐首季在亞洲表現優秀，營收強勁、減值減少。美銀證券指，滙豐今公布將展開20億美元股份回購，規模高於市場共識，而該券商上調股份回購規模估算，由原先15億美元增至35億美元，明言估計年內滙豐會有進一步回購股份，重申買入評級。

高盛指，滙豐首季表現穩固，預期股價會有正面反應，對滙豐評級為買入，目標價維持75元。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐首季客戶貸款淨額降逾8% 與內地公司減少香港借錢有關？

【HSBC滙豐】滙豐：SVB英國項目入帳、資產減值2億美元 首18個月或拖累滙豐利潤

【HSBC滙豐】祈耀年：全年派息比率維持為50% 艾橋智：回購行動將延續到2025年

記者：胡學能