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【HSBC業績】一文看清大行分析滙豐首季業績　目標價看多少、今年回購不止20億美元？

股市 12:18 2023/05/03

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HSBC滙豐 （00005） 首季業績勝預期，並且宣布從本周五股東周年大會（AGM）後，3個月內從市場回購最多20億美元股份，達到市場預期上限。大摩、美銀證券、高盛都在滙豐公布首季業績後上調目標價，並且調高滙豐全年回購金額預測。

滙豐今早股價受累大市走弱，半日微跌0.6%，報58.3元。

大摩：預期滙豐全年回購額達到45億美元

大摩指，滙豐季績佳，上調對滙豐中期盈利預測，以反映利潤受營收表現和較低的貸款損失支出所驅動，對滙豐在港的股份維持超配、續列首選。大摩並上調對滙豐今年回購股份規模的預期，由原先30億美元，上調至45億美元。大摩將滙豐目標價由65.2元，上調至67.5元。

美銀：回購額或達35億美元

美銀證券讚許，滙豐首季在亞洲表現優秀，營收強勁、減值減少，將滙豐目標價由735便士上調至765便士，折合港元目標價為77.67元。

美銀證券指，滙豐今公布將展開20億美元股份回購，規模高於市場共識，而該券商上調股份回購規模估算，由原先15億美元增至35億美元，明言估計年內滙豐會有進一步回購股份，重申買入評級。

高盛上調滙豐目標價至81元

高盛在分析員會議後，將滙豐目標價由75元升至81元，該行指，滙豐首季收入勝預期、成本下降及撥備顯著減少，資本水平改善程度也較市場預期為佳，而且滙豐逾一年來首次重啟回購，認為股價尚未完全反映股份回購以及出售加拿大後返還資金利好。

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記者：胡學能

港股 大行報告 回購 目標價 滙豐控股（00005）
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