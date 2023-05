【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能

Airtag等裝置有助用戶追蹤及尋回鎖匙、銀包、行李等個人物品,但不時被有心人利用,反過來變成追蹤器,對其他人帶來影響甚至危機。



Apple 與 Google 聯合提交一份業界標準建議書,協助打擊濫用藍牙定位追蹤裝置的問題。這套首創標準,將准許藍牙定位追蹤裝置與橫跨 iOS 與 Android 平台上的未經授權追蹤偵測及相關警報相容合作。 Samsung、Tile、Chipolo、eufy Security 及 Pebblebee 已表態支持草擬相關標準,如果製造商選擇將這些功能加至產品內,這套標準為其提供了最佳做法及指引。



Apple Sensing and Connectivity 副總裁 Ron Huang 表示, 這套全新的業界標準建基於 AirTag 保障的基礎上,透過與 Google 的合作,向前邁出關鍵的一步,協助打擊橫跨 iOS 及 Android 的濫用追蹤情況。



Google 的 Android 工程副總裁 Dave Burke 表示,藍牙追蹤裝置為用户帶來了莫大好處,但亦可能帶來濫用追蹤功能的問題,這需要業界採取行動來解決。Android 將繼續制定有力的保障措施,並與業界緊密合作,協助打擊濫用藍牙追蹤裝置的行為。



通用的作業系統級別解決方案最有效

National Network to End Domestic Violence (NNEDV) 的 Safety Net Project 高級主管 Erica Olsen 表示,新標準會將濫用追蹤技術的機會減至最低,並在偵測不明追蹤裝置方面,減輕受害人的負擔。Center for Democracy & Technology (CDT) 的總監兼行政總裁 Alexandra Reeve Givens也指出,減少濫用的一個關鍵因素,是採取通用的作業系統級別解決方案,得以偵測大眾每日使用的各種智能電話上,不同公司製造的追蹤裝置。



這套標準已透過標準制定組織 Internet Engineering Task Force (IETF) 以互聯網草案(Internet-Draft)形式呈交。正鼓勵各方有興趣人士,在未來三個月內檢視及評論。 此階段結束後,Apple 及 Google 將合作處理相關意見,並在今年底前公佈針對不必要追蹤警報的相關標準及執行措施,日後 iOS 及 Android 的更新版本亦將會隨之支援。



編輯:梁巧恩