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【防追蹤】Apple夥Google倡議制定標準　iOS與Android平台加強合作防濫用追蹤功能

科技 22:53 2023/05/02

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Airtag等裝置有助用戶追蹤及尋回鎖匙、銀包、行李等個人物品，但不時被有心人利用，反過來變成追蹤器，對其他人帶來影響甚至危機。

Apple 與 Google 聯合提交一份業界標準建議書，協助打擊濫用藍牙定位追蹤裝置的問題。這套首創標準，將准許藍牙定位追蹤裝置與橫跨 iOS 與 Android 平台上的未經授權追蹤偵測及相關警報相容合作。 Samsung、Tile、Chipolo、eufy Security 及 Pebblebee 已表態支持草擬相關標準，如果製造商選擇將這些功能加至產品內，這套標準為其提供了最佳做法及指引。

Apple Sensing and Connectivity 副總裁 Ron Huang 表示， 這套全新的業界標準建基於 AirTag 保障的基礎上，透過與 Google 的合作，向前邁出關鍵的一步，協助打擊橫跨 iOS 及 Android 的濫用追蹤情況。

Google 的 Android 工程副總裁 Dave Burke 表示，藍牙追蹤裝置為用户帶來了莫大好處，但亦可能帶來濫用追蹤功能的問題，這需要業界採取行動來解決。Android 將繼續制定有力的保障措施，並與業界緊密合作，協助打擊濫用藍牙追蹤裝置的行為。

通用的作業系統級別解決方案最有效
National Network to End Domestic Violence (NNEDV) 的 Safety Net Project 高級主管 Erica Olsen 表示，新標準會將濫用追蹤技術的機會減至最低，並在偵測不明追蹤裝置方面，減輕受害人的負擔。Center for Democracy & Technology (CDT) 的總監兼行政總裁 Alexandra Reeve Givens也指出，減少濫用的一個關鍵因素，是採取通用的作業系統級別解決方案，得以偵測大眾每日使用的各種智能電話上，不同公司製造的追蹤裝置。

這套標準已透過標準制定組織 Internet Engineering Task Force (IETF) 以互聯網草案（Internet-Draft）形式呈交。正鼓勵各方有興趣人士，在未來三個月內檢視及評論。 此階段結束後，Apple 及 Google 將合作處理相關意見，並在今年底前公佈針對不必要追蹤警報的相關標準及執行措施，日後 iOS 及 Android 的更新版本亦將會隨之支援。

編輯：梁巧恩

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