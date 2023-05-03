【銀行危機】市場憂下一間爆煲　WAL 6度熔斷曾瀉27%、PACW 14度熔斷挫42%

▲ 【銀行危機】市場憂下一間爆煲 美國地區性銀行遭「血洗」

摩根大通以106億美元買入逾2000億美元資產後，行政總裁戴蒙高呼銀行危機已經過去，不過，美國聯儲局再開始一連兩日議息，市場對銀行危機憂慮揮之不去，當中，Western Alliance（美：WAL，西方聯盟金控）6度熔斷，股價曾急瀉27%，低見26.54美元，收報30.93美元，跌15%；PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）14度熔斷，股價曾瀉42%，低見5.26美元，收報6.55美元，跌27.8%。

一個未有100%保障的存款，一個1年加息5厘的地方，再加上一個一傳千里的互聯網平台，成為美國中小型銀行的惡夢。但100%保障存款，亦被批評引來銀行道德風險，因為銀行亦可因而更加冒險投資。

銀行存款為最關鍵資產，截至首季，WAL存款為476億美元，按季跌11%；PACW存款為282億美元，按季跌17%。

富國銀行分析師Mike Mayo表示，第一信託銀行的結局只是緩解市場憂慮，並沒有打消憂心。事實上地區性銀行受到三個領域負面情緒的影響，分別是商業房地產、多元化和監管。

Oanda高級市場分析師Ed Moya表示，華爾街在想哪家銀行可能是下一個需要拯救的銀行，其他地區性銀行很容易就躍入他們眼簾。看起來摩根大通收購第一信託銀行的交易只給銀行業帶來了一天的平靜。在看到顯示緊急貸款計畫可以撤走的明確跡象前，地區銀行股料依然較為脆弱

究竟銀行危機是否過去，投資界仍不敢妄言，Janney Montgomery Scott的Timothy Coffey指，近期倒閉的銀行的原罪，在於利率接近於零時增長過快。

BMO Capital Markets分析師James Fatheringham擔心，市場會找到又一個有資金問題的目標。

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記者：譚志偉