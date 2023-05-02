【銀行危機】市場憂下一間爆煲　美國地區性銀行遭「血洗」　WAL 6度熔斷瀉2成、PACW 13度熔斷挫36%

▲ 【銀行危機】市場憂下一間爆煲 美國地區性銀行遭「血洗」

摩根大通以106億美元買入逾2000億美元資產後，董事局主席、行政總裁Jamie Dimon高呼銀行危機已經過去，不過，美國聯儲局再開始一連兩日議息，市場對銀行危機憂慮揮之不去，部分區域性銀行股價慘遭「血洗」，當中，Western Alliance（美：WAL，西方聯盟金控）6度熔斷，股價急瀉2成，現報29.4美元；PacWest（美：PACW，西太平洋銀行）13度熔斷，股價瀉36%，報5.77美元。

其財務資料顯示，截至今年首季末止，WAL的存款為476億美元，按月跌11.2%，按年跌8.81%；PACW的存款為282億美元，按月跌16.8%，按年跌15.1%。

一個未有100%保障的存款，一個1年加息5厘的地方，再加上一個一傳千里的互聯網平台，成為美國中小型銀行的惡夢。但100%保障存款，亦引來銀行道德風險。

究竟銀行危機是否過去，投資界仍不敢妄言，Janney Montgomery Scott的Timothy Coffey指，近期倒閉的銀行的原罪，在於利率接近於零時增長過快。

BMO Capital Markets分析師James Fatheringham擔心，市場會找到又一個有資金問題的目標。

相關文章：

【FRC】紐約交易所正式啓動第一信托銀行退市程序

【銀行危機】許正宇：國際銀行業動盪 對本港銀行體系影響微乎其微

記者：譚志偉