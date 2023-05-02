【HSBC滙豐】平保：滙豐首季業績無減對基本表現上的根本性擔憂　重申須推動戰略重組改革

▲ 平保：滙豐首季業績無減對基本表現上的根本性擔憂 重申須推動戰略重組改革

HSBC滙豐 （00005） 首季業績勝預期，並自疫情以來首次重新派發季度股息。滙豐大股東之一平保 （02318） 旗下平安資產管理回應指，滙豐的第一季度業績有所改善，這得益於多個一次性項目和利率上升的推動，完全沒有減少平安資管對其戰略和基本表現上的根本性擔憂。

平保推動重組滙豐亞洲業務再遇挫，ISS籲反對、批方案缺細節和彈性，看【下一頁】

平安資管指，為從根本上提升滙豐的市場競爭力，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇，滙豐有必要推動結構性的戰略重組改革。

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編輯：袁諾曦