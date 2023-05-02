大家樂發盈喜 料去年度多賺逾4倍

大家樂(00341) 發盈喜。集團預期截至2023年 3 月止財政年度錄得股東應佔溢利 1.05億元 至 1.15億元 ， 截至 2022 年 3月止財政年度之股東應佔溢利 為 2,120萬港元，意味集團去年度盈利按年增逾4倍。集團於去年度錄得政府因應新冠肺 炎疫情提供的資助 4,090萬元，上年度則錄1.27億元。

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大家樂表示， 香港業務表現於去年度第二季度開始好轉，集團業績有所改善。然而，下半年業績則受到以下主要因素的影響 ，包括去年度第四季度放寬疫情限制後，香港經濟復甦步伐遜於預期 ； 其次集團於中國內地的業務於去年度第三季度受到全國性爆發新冠肺炎疫情的嚴重影響 ； 及投資物業錄得公平值虧損以及 物業、廠房及設備和使用權資產錄得減值虧損 。

為應對充滿挑戰的環境，大家樂香港業務於去年度繼續致力控制成本。 成功的品牌及產品推廣項目亦有助促進銷售，加上數碼化和自動化方面的多項措施，有效提高了生產力和效率。另一方面，隨著新冠肺炎疫情控制措施放寬 ，中國內地業務銷售於最後一個季度呈現 V型復蘇 。 整體而言，去年度集團中國內地業務保持健康發展，網絡拓展在不利的市場環境下仍取得良好進展。

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