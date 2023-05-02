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【香港經濟】稅局發240萬「綠色炸彈」　上年度稅收跌5%至3602億

股市 21:27 2023/05/02

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稅務局副局長（執行事務）梁建華（左）和稅務局副局長（技術事宜）陳施維（右）亦有出席。

稅務局公布，2022至2023年度的整體稅收按年跌5%，至3,602億元，當中利得稅、薪俸稅、個人入息稅分別按年增加4%、5%和4%，跌幅最大的是印花稅，按年跌3成至700億元。稅務局局長譚大鵬認為，上一年度樓市不太活躍，股票市場亦非暢旺，因此令印花稅收入下跌。

局方又預計，2023至2024年度的稅收為3793億元，預計入息及利得稅收入為2637億元、印花稅收入為850億元，及其他預算收入306億元。

稅局今發240萬「綠色炸彈」 須下月2日前遞交

稅務局今日發出約240萬份報稅表，2021至22年度則發出287萬報稅表，稅務局局長譚大鵬表示，發出報稅表的數目有下降趨勢，但可能有不同原因，例如某位報稅人連續幾年不用交稅，當局便不會向其再發出報稅表；及受經濟影響，部分人的收入下跌，加上有稅務寬減，所以有部分人可能跌出稅網。一般人士須於6月2日或之前遞交，網上報稅則可延期1個月。

至於離港清稅申請方面，他指，2022至2023年度約有5.61萬宗申請，與2021至2022年度的約5.65萬宗相若。他表示，除移民外，可能有部分人士由外國赴港工作，完成工作後離港而要清稅，又或有人需要往外國讀書等，強調倘離開香港逾1個月，便需要「清稅」。

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記者：伍鍵文

經濟 稅務 利得稅 薪俸稅 記者 印花稅 香港 稅務局
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