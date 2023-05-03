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【母親節2023】疫後母親節慶祝豐儉由人　中菜餐館最早爆滿

商業 10:00 2023/05/03

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還有兩星期就到母親節，今年疫後解封下整體市道回春，餐飲業也準備好迎接疫後首個母親節消費檔期。有餐飲集團表示訂檯率已達到9成，亦有日式居酒屋推出優惠催谷。

【母親節2023】科技禮物有咩揀？　智能家電、健美小助手推薦

香港餐飲聯業協會會董陳強表示，他的居酒屋在母親節正日已經有約4成訂檯率，相較去年同期的訂檯率理想，食客預留的食材也比較闊綽，預留的高級食材也較多和好。因為還有兩個星期，他預計在母親節前會陸續有更多人預約，相信整體成績會比之前理想。

1957 & Co. 餐飲集團的市場傳訊總監陳杏明表示，集團旗下的中菜餐廳在母親節正日的訂檯率已有8至9成，部分更已經訂滿，甚至已經排滿兩輪入座：「很多顧客都擔心母親節當日會沒有檯，因此提早很多訂位，比去年疫情時好得多。」

最重要一家人齊齊整整

龍小姐一家三口預計會在母親節出外到西餐廳慶祝，預算大約1500元，雖然未訂檯，但已在物色坐得舒服的西餐廳。她坦言過去兩年疫情下堂食限制多，各種外出用餐活動都取消，笑言「今年可以一家出去開心下，不用母親節也自己煮自己洗碗」，但不會去高級餐廳，始終通脹下開支比以前大，就算有消費券幫補也寧願用在家庭生活開支。

李先生一家五口未打算出外慶祝，反而選擇在家慶祝。他表示計劃會買海鮮自己煮，也會用比較高級的乾貨煲湯，「老人家不太想出門，寧願在家慶祝，對她們而言，一家人齊齊整整坐在一起吃飯就滿足了。」

【母親節】香港仔中心推刺繡熨貼小物袋工作坊 粉色療癒系打卡裝置

本報記者：李智賢

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